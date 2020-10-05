التسجيل في الزكاة والدخل بالسعودية وطريقة حساب المستحقات الزكوية

التسجيل في الزكاة والدخل بالسعودية نعرضه لكم من خلال هذا المحتوى، حيث تقدم الهيئة العامة للزكاة والدخل خدمة تسجيل مستخدم جديد في الزكاة والدخل، ويتمكن من خلالها المكفلين ذوي الكيان الفردي التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للهيئة على شبكة الإنترنت، ويمكن للأفراد من خلال هذه الخدمة متابعة وإدارة إلتزاماتهم الضريبية والزكوية مع هيئة الزكاة والدخل.

نستعرض لكم عبر موقعنا في هذا المقال طريقة التسجيل في الزكاة والدخل ورابط البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والدخل، كما نقدم لكم طريقة حساب الزكاة والدخل، فتابعونا.

التسجيل في الزكاة والدخل

نقدم لكم طريقة تسجيل الزكاة والدخل مستخدم جديد، ولكن يجب الوضع في الاعتبار أن عند إتمام عملية التسجيل عليك اختيار كلمة سر تكون بعيدة عن تاريخ الميلاد أو رقم الجوال الخاص بك حتى لا يتعرض حسابك للاختراق بسهولة ويسر، كما يجب التأكد من أن رقم الجوال وعنوان البريد الإلكتروني صحيحين، حيث يتم إرسال رمز التحقق والذي من خلاله سيتم إنشاء حساب جديد في الهيئة العامة للزكاة.

طريقة تسجيل الزكاة والدخل مستخدم جديد

يتم التسجيل في الزكاة والدخل مستخدم جديد بكريقة سهلة وبسيطة، ولكن يجب التأكد من صحة البيانات المدخلة ومراجعتها قبل إرسالها، كما تحث الهيئة دائما إلى تحديث بيانات التسجيل في الزكاة والدخل من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، وفيما يلي عرض لطريقة تسجيل مستخدم جديد في الهيئة العامة للزكاة والدخل:

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الولوج إلى رابط البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل. اضغط على أيقونة “تحديث”. اختر ” تسجيل مستخدم جديد”. قم بقراءة الشروط والأحكام جيدا ثم الموافقة عليها. قم بالضغط على “جديد ولا يوجد لديك رقم مميز”. اختر “مؤسسة فردية”. املأ البيانات المطلوبة في الخانات الفارغة. قم بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور. إدخال رمز التحقق لكي يتم استكمال عملية الدخول. تظهر على الشاشة نافذة أخرى توضح نجاح عملية التسجيل في مؤسسة الزكاة والدخل.

رابط الهيئة العامة للزكاة والدخل

تقدم البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والدخل خدمات إلكترونية متميزة، كما تقدم البوابة كافة المعلومات حول طريقة تسديد المستحقات الزكوية والضريبية، وكيفية الحصول على شهادة الذكاة والدخل، كما يمكنكم التواصل مع الهيئة من خلال رقم الزكاة والدخل المجاني، وفيما يلي عرض لقائمة الخدمات التي يقدمه الموقع الرسمي للهيئة:

الزكاة في السعودية. الشهادة الفورية. التسجيل في نظام الزكاة. طلب الحصول على الشهادة. دفع الزكاة. طلب الافراج عن شركة. طلب تعديل بيانات التسجيل. تسجيل شركة إلغاء التسجيل لشركة قابضة. طلب الدفع الإلكتروني للتقسيط.

طريقة حساب الزكاة والدخل

يتساءل الكثير من الأفراد حول كيفية حساب مبلغ الزكاة والمستحقات الضريبية، لذلك نقدم لكم الطريقة الصحيحة لحساب قيمة الزكاة حيث يتم حساب الزكاة على النحو التالي:

قيمة نسبة الزكاة تساوي ٢.٥ ٪ من قيمة الوعاء الزكوي.

المقصود بالوعاء الزكوي هو القيمة الإجمالية لمصادر التمويل، وتشمل الوعاء الزكوي الأصول الثابتة أيضا.

لذلك حساب الزكاة يكون على هذا النحو

الزكاة = الوعاء الزكوي + إجمالي مصادر التمويل – الأصول الثانية

وفضل الزكاة على المسلم عظيم، حيث تعد الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، والزكاة تنمي في نفوس المسلمين السماحة والتواضع والكرم، كما تزرع فيهم الرحمة والعطف مع الآخرين، وتطهر الزكاة النفوس وتقرب العبد إلى ربه.