نبات عشبى عند إضافته مع العسل يمنع الجلطات ويقلل نسبة الكوليسترول الضار

من المعروف أن العسل له فوائد عظيمة فى معالجة العديد من الأمراض والمحافظة على الصحة العامة، فقد ذكره الله سبحانه وتعالى فى سورة النحل “ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69)”.
العسل تزداد فعاليته عند مزجه مع بعض النباتات التى خلقها الله سبحانه وتعالى، ومن أمثلة ذلك مزج العسل مع الثوم فهو يساعد على منع الجلطات ويقلل من نسبة الكوليسترول الضار فى الجسم.خليط الثوم والعسل
عند مزج العسل مع الثوم يكون له فعالية جبارة فى القضاء على الميكروبات، ويعمل على منع تجلط الدم وحماية عضلات القلب ويساعد على مرونة الأوعية الدموية، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار فى الجسم.
هذا المكون الثلاثى له قيمة غذائية كبيرة وفوائد متعددة، فالثوم يعمل على معالجة ارتفاع ضغط الدم ويعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار فى الجسم، ويستخدم فى معالجة أمراض السكرى وتصلب الشرايين والذبحة الصدرية، وسرطان القولون وتقرحات الفم.
الليمون مصدر رائع لفيتامين سى ويدعم صحة القلب، ويمنع تكون الحصواتحيث أنه يحتوى على حمض الستريك، ويعمل على الحماية من فقر الدم لإحتوائه على نسبة من الحديد.
عند مزج الثوم مع العسل والليمون يكون لنا مشروب رهيب فى الوقاية من العديد من الامراض السالف ذكرها أعلاه، ويمنحنا قوة نظرا لتفاعل تلك المكونات مع بعضها وزيادة فعاليتها عند المزج.
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