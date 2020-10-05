جوكوفيتش إلى الربع النهائي لـ"بطولة فرنسا"

بلغ الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالميا، الدور ربع النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام بفوزه على الروسي كارن كاشانوف 6-4 و6-3 و6-3 الاثنين.
ويسعى جوكوفيتش إلى إحراز لقبه الثاني على ملاعب رولان غاروس والثامن عشر في البطولات الكبرى، وسيلتقي في الدور التالي مع الإسباني بابلو كارينو بوستا أو الألماني دانيال التماير.
ولم يخسر جوكوفيتش اي مجموعة خلال البطولة الفرنسية وأهدر 25 شوطا فقط، في أربع مباريات خاضها حتى الآن.
وقال جوكوفيتش الذي بلغ الدور ربع النهائي في رولانس غاروس للمرة الرابعة عشرة في مسيرته والـ47 في مختلف البطولات الكبرى "كانت المباراة متقاربة المستوى وأنا سعيد لتحقيق الفوز".
والفوز هو السادس والثلاثون تواليا لجوكوفيتش منذ مطلع العام الحالي، وكانت النقطة السوداء الوحيدة في سجله استبعاده من بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية الشهر الماضي لتوجيهه كرة باتجاه احدى حكمات الخط.
كما توج بطلا لدورتي سينسيناتي الاميركية وروما.
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