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الناتو يدعو إلى وقف فورى للقتال فى قره باغ

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عبير العدوى 2020-10-05 19:56 0 تبليغ

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أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسى، ينس ستولتنبرج، عن قلق بالغ فى الناتو بشأن الوضع فى منطقة ناغورنى قره باغ المتنازع عليها وحولها، وخصوصًا فى ضوء تزايد أعداد الضحايا الذين سقط بينهم مدنيون، والتهديد الذى تتعرض له البنية التحتية الحيوية هناك.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، دعا أمين عام حلف شمال الأطلسى، جميع الأطراف إلى وقف القتال فورًا.

وفى مؤتمر صحفى بالعاصمة التركية أنقرة، حضره وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، اليوم الإثنين، قال ستولتنبرج: "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للوضع في ناغورني قره باغ وحولها"، مطالبًا تركيا باستخدام نفوذها فى أذربيجان لوقف القتال فى المنطقة الانفصالية. 

وكانت التقارير أشارت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل فى الاشتباكات الأخيرة، وهى الأكثر دموية بين الدولتين الجارتين خلال السنوات الأربع الماضية.

وتتصاعد الاشتباكات العنيفة فى منطقة قره باغ الانفصالية منذ أسبوعين تقريبًا، وسط تنديد دولى بتدخل تركيا التى أعلنت دعم حليفتها أذربيجان فى القتال للسيطرة على الإقليم الذى تقطنه عرقية أرمينية منذ انفصال أرمينيا وأذربيجان عن الاتحاد السوفيتى. 

 

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