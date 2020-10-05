ألمانيا : استقرار ليبيا يبدأ بوقف إطلاق النار

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وأكد وزير خارجية ألمانيا خلال مؤتمر دولى بتنظيم ألمانى وتعاون أممى، تم تنظيمه اليوم، أن ليبيا لن تستقر دون وقف النار والالتزام بالخطة السياسية.
ويأتى المؤتمر على هامش أعمال الجمعية العامة، ويُعقد عبر دائرة تلفزيونية، كما يشارك فى الاجتماع الدول التى شاركت فى مؤتمر برلين ودول جوار ليبيا الست، إضافة إلى دول لجنة المتابعة مثل سويسرا وهولندا.
وقال نائب السفير الألمانى لدى الأمم المتحدة إن الاجتماع الافتراضى هو متابعة مهمة لمؤتمر برلين الذى عقد فى 19 يناير العام الجارى، حيث تمت الموافقة على خارطة طريق تضمنت 55 نقطة لتحقيق السلام فى ليبيا.
وكان المتحدث باسم الخارجية الألمانية، قد أوضح أن هدف المؤتمر هو الدفع لتطبيق قرارات مؤتمر برلين، وأضاف أن هناك إشارات إيجابية يجب البناء عليها، خاصة بعد المحادثات التى استضافتها مونترو السويسرية.
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