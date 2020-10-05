وصرح المتحدث باسم دائرة الإطفاء فى طهران جلال ملكى، بأن الحريق وقع فى وحدة صناعية بمساحة 400 كم. وأفاد جلال ملكى بأن الحريق وقع فى وحدة لإنتاج المواد اللاصقة وأدى إلى عدة انفجارات بسبب وجود سوائل قابلة للاشتعال. وأضاف أن وجود مواد لاصقة أدى إلى اندلاع الحريق وإلى وقوع عدة انفجارات، مشيرا إلى أن ألسنة اللهب انتقلت إلى وحدات صناعية أخرى مجاورة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجارات وحریق واسع فى مدينة صناعية غرب طهران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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