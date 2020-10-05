بايدن : مستعد لمناظرة ترامب إذا قال الخبراء إن ذلك سيكون آمنا

قال المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه مستعد للمشاركة فى المناظرة المقررة الأسبوع المقبل مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إذ قال خبراء الصحة إن ذلك سيكون آمنا، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".





ويدرس الفريق الطبى لترامب ما إذا كان بإمكانه أن يغادر المستشفى فى وقت لاحق اليوم الاثنين، بعد أن ثبتت فى الأسبوع الماضى إصابته بمرض كوفيد-19. وعقدت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكى الجمهورى، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطى جو بايدن، فى 30 سبتمبر الماضى، وأدارها المذيع فى شبكة "فوكس نيوز"، كريس والاس، والتى بدأت دون أن يتصافح المتنافسان بسبب الإجراءات الاحترازية جراء فيروس كورونا. ومن المقرر أن يجرى ترامب وبايدن، ثلاث مناظرات قبل موعد الانتخابات الرئاسية فى الثالث من نوفمبر المقبل.

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