جونسون: ارتفاع إصابات كورونا ”يتماشى مع التوقعات” 

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الارتفاع الحالي في عدد المصابين بكوفيد-19 قريب من توقعات الحكومة لذا ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة لمعرفة مدى فعالية إجراءات العزل.

وأضاف جونسون، بعد تسجيل بريطانيا قفزة في عدد الإصابات اليومية إلى رقم قياسي بلغ 22961 أمس الأحد، أن "عدد الإصابات التي نشهدها حاليا يتوافق إلى حد كبير مع ما كنا نتوقعه.. ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة لمعرفة ما إذا كانت إجراءات العزل العام في بعض المناطق قادرة على التغلب على الفيروس".

وقال: "الشيء المهم هو أنه في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، سنرى بشكل أوضح ما إذا كانت بعض القيود التي وضعناها... ستبدأ في الحد من انتشار فيروس كورونا".

وعند سؤاله عن اللقاحات، عبر جونسون عن اعتقاده بأن مشروع شركة "أسترا زينيكا" سيسفر عن إنتاج أحد اللقاحات.

وقال: "نحن نعمل بجد للحصول على لقاح.. لكن لم نصل إليه بعد".