الصين: الحظر الأمريكي على ”تيك توك” و”وي تشات” ينتهك قواعد منظمة التجارة 

أفاد مسؤول تجاري بأن الصين قالت خلال اجتماع لمنظمة التجارة العالمية إن القيود الأمريكية على تطبيقي الهاتف المحمول الصينيين "تيك توك" و"وي تشات" تنتهك قواعد المنظمة.

وأمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحجب تنزيل التطبيقين وأمرت "بايت دانس"، الشركة الصينية المالكة لـ"تيك توك"، ببيع عملياتها إلى شركة أمريكية، عازية ذلك إلى مخاوف أمنية، لكن قضاة أمريكيين شككوا في دفوع الحكومة.

وقال مسؤول تجاري مطلع، طلب عدم كشف هويته، إن ممثلا عن الصين قال خلال الاجتماع المغلق الذي عقد يوم الجمعة إن الإجراءات "تتعارض بوضوح مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتقيد خدمات التجارة عبر الحدود وتنتهك المبادئ والأهداف الأساسية لنظام التجارة متعدد الأطراف".

وأضاف أن ممثل الصين وصف عدم تقديم واشنطن أدلة دامغة على أسباب الإجراءات التي اتخذتها بأنه "انتهاك صارخ" للقواعد.

Advertisements

وصرح المسؤول بأن الولايات المتحدة دافعت خلال الاجتماع نفسه عن إجراءاتها، قائلة إنها تستهدف الحد من المخاطر على الأمن القومي.

وكانت الإدارة الأمريكية قالت في وقت سابق إن الحكومة الصينية تصل إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين.

ولم يعلق مكتب الممثل التجاري الأمريكي حتى الآن، ولم يرد مسؤول بالبعثة الصينية لدى منظمة التجارة بعد على طلب للتعليق.