بسبب صاروخ.. سماع دوي صافرات الإنذار جنوب قطاع غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل لها، بسماع دوي صافرات الإنذار، مساء اليوم الاثنين، في منطقة كرم أبو سالم، جنوب شرق قطاع غزة.
وقالت مصادر إسرائيلية: إن صاروخا أُطلق من قطاع غزة، وسقط بمنطقة مفتوحة قرب كرم أبو سالم.
وحسب "القناة 13" الإسرائيلية: فإن "سكان غلاف غزة سمعوا دوي انفجار بعد انطلاق صافرات الإنذار قبل قليل".
وكانت إسرائيل فرضت في وقت سابق، إغلاقا شاملا على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة لقدوم عيد العرش اليهودي.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية، على القانون الذي ينص على فرض القيود والتقييدات على التظاهرات والاحتجاجات خلال فترة الإغلاق الشامل.
كما نفذت وحدة الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية فى إسرائيل، مؤخرا تدريبات تحاكي سقوط صاروخ من قطاع غزة داخل فندق بتل أبيب.
وشملت التدريبات على إخلاء المرضى من الفندق، مع الحفاظ على عدم إصابة الجنود بالفيروس، خلال عملية الإخلاء، وفقا لتعليمات وزارة الصحة.
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