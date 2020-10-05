متى وكيف وأين.. ما نحتاج معرفته حول صراع ترامب مع كورونا

أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا ودخولهما الحجر الصحي داخل البيت الأبيض، ولكن سرعان ما انقلبت الأمور بسرعة لتظهر تقارير إعلامية تؤكد أن حالة ترامب الصحية تدهورت.
ليلة صراع ترامب مع أعراض كورونا:
أوضح مستشار ترامب أن الرئيس الأمريكي يعاني من حالة تعب ونهك قصوى مستمرة، بالإضافة إلى بعض المشاكل التنفسية، الأمر الذي دفع الفريق الطبي إلى إخضاع الرئيس لجلسات أكسجين.
وفي الوقت الذي كان يقضي فيه ترامب ليلة صعبة في صراعه مع المرض، أشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن هوب هيكس، المساعدة المقربة لترامب هي من نقلت العدوى للرئيس الأمريكي، باعتبارها أول شخص من المقربين منه تصاب بهذا المرض، ويرجح أن تكون العدوى قد انتقلت إلى ترامب خلال حفل ترشيح القاضية، إيمي كوني باريت، لمنصب قاضي في المحكمة العليا.
تعاطف زعماء العالم مع الرئيس الأمريكي وزوجته:
ولم تمر سوى ساعات قليلة حتى أعرب زعماء العالم عن تعاطفهم ودعمهم لترامب وزوجته في صراعهما مع المرض، وانقلبت مؤشرات الأسواق العالمية رأسًا على عقب، ليخرج البيت الأبيض ببيان يطمئن فيه الجميع على صحة الرئيس، وهو ذلك البيان الذي صدر على لسان شون كونلي، والذي كان يهدف في الأساس لتهدئة الأجواء ليس إلا.
وكان من بين المتعاطفين أشخاص لم يتوقعهم ترامب، مثل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بالإضافة إلى عدد من منتقديه من الحزب الديمقراطي، مثل منافسه في الانتخابات الأمريكية، جو بايدن، والرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.
نقل ترامب إلى المستشفى وتساؤله عن إمكانية وفاته بسبب المرض:
وأكد المصدر أن ترامب سأل مساعديه قائلًا: "هل سأذهب مثل ستانلي تشيرا؟ هل سأفعل؟
وستانلي تشيرا هو صديق قديم لترامب توفي مؤخرًا إثر إصابته بفيروس كورونا وهو ما دعى الرئيس لذكره عندما أصيب بالمرض.
تحسن الحالة الصحية لترامب داخل المستشفى العسكري:
وبعد مرور يوم من نقل ترامب إلى مستشفى والتر ريد العسكري القريب من واشنطن، خرج الفريق الطبي المتابع لحالة الرئيس في كلمة مباشرة تحدث فيها عن آخر تطورات ترامب الصحية.
وأكد الفريق الطبي أن ترامب لم يعد يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، مشددًا في الوقت ذاته على أن الرئيس ليس لديه أي مشاكل في التنفس، وفي حالة معنوية جيدة، ويسير بنفسه في المستشفى.
وأضاف: "الرئيس لا يحتاج إلى أن يتم وضعه على أي جهاز تنفس ولا يمكننا تحديد موعد خروجه من المستشفى".
وتابع: "نحن متفائلون، ويجب أن نوضح أن لديه الكثير من العمل لإنجازه وهو يقوم بهذا العمل فعلا".
وفي تلك الأثناء، أعلنت حملة ترامب الانتخابية، أن نائبه مايك بنس، سيواصل أنشطة الحملة الانتخابية نيابة عن ترامب بسبب مرضه.
البيت الأبيض يتحول إلى بؤرة كورونا
وأوصى الأطباء جميع من كانوا على اتصال بترامب أن يخضعوا للحجر الصحي ويجروا تحاليل فيروس كورونا، وكان من بين هؤلاء المخالطين، هو المرشح الديمقراطي، جو بايدن، والذي التقى بترامب الأسبوع الماضي خلال مناظرتهم الرئاسية في كليفلاند.
وأعلن بايدن في وقت سابق، أنه أجرى تحليل فيروس كورونا هو وزوجته وجائت النتيجة سلبية، كما أجرى التحليل كل من مايك بنس، نائب الرئيس، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وكانت نتيجتهم سلبية أيضًا.
ومع ذلك، فإن هناك حتى الآن 18 شخصًا ممن يعملون أو يترددون على البيت الأبيض، أصيبوا بفيروس كورونا ومن بين هؤلاء حتى الآن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي مكناني، وفقًا لصيفة "بوسطن هيرالد" الأمريكية.
ولفتت الصحيفة إلى أن هناك 11 خالة إصابة أخرى مرتبطة بحضورهم المناظرة الرئاسية التي جرت في كليفلاند بين ترامب، والمرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جو بايدن.
وأوضحت الصحيفة أن هناك 15 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا بعد حضورهم حفل الإعلان عن مرشحة ترامب للمحكمة العليا، إيمي باريت، مُبينة أن من بين الحاضرين كانوا، كيليان كونواي، المستشار السابق للرئيس، وكريس كريستي، حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، وآخرين مثل السيناتور، مايك لي، وتوم تيليس.
كما أصيب 3 صحفيين في البيت الأبيض، من بينهم مراسل صحيفة نيويورك تايمز، مايكل شير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متى وكيف وأين.. ما نحتاج معرفته حول صراع ترامب مع كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.