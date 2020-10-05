أخبار اليمن : خروقات قوى العدوان بلغت 208 خلال 24 ساعة

خروقات قوى العدوان بلغت 208 خلال 24 ساعةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 208 خروقات لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المصدر أن الخروقات تضمنت، زحف على الدريهمي و10 غارات لطائرات بدون طيار على الدريهمي، وغارة لطيران حربي في الصليف، وتحليق طائرتين حربيتين في أجواء الفازة وحيس.

وأشار المصدر إلى أن خروقات قوى العدوان شملت أيضاً تحليق 25 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية والدريهمي والفازة وحيس، و33 خرقاً بقصف مدفعي و142 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.