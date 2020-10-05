أخبار عالمية

الملاريا تفتك بالطوارق في مالي والنيجر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اجتاحت الملاريا عموم الصحراء في أفريقيا، وبالتحديد في شمال النيجر وإقليم أزواد شمالي مالي، متسببة في وفاة مئات الأشخاص، وخاصة الأطفال وكبار السن.

وقال الدكتور حسن آله في تسجيل حصلت عليه "دوت الخليج" إن عيادته اكتظت بمئات المرضى دون وصول أية مساعدات حتى اللحظة، والحال مشابه في عموم قرى إقليم أزواد ومناطق شمال النيجر.

 وأضاف أن الناس يموتون يوميا بعيدا عن الأنظار بسبب موجة الملاريا وانشغال العالم بوباء ".

وتستقبل العيادة يوميا نحو 150 مصابا بالملاريا، علما أن هناك نقصا حادا في توفير الأدوية والمغذيات نتيجة عدد المرضى غير المتوقع.

ويقول متابعون إن هذه الحالة تتكرر سنويا في المناطق الصحراوية، مشيرين إلى أن الملاريا يحصد الآلاف سنويا في مالي والنيجر ودول مجاورة أخرى.

Advertisements

ووجه الدكتور حسن آله نداء للجهات المعنية بهدف مساعدة هؤلاء المرضى، سواء من خلال توفير المراكز الصحية أو توفير الأدوية.

وفي أبريل الماضي، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المعركة ضد الملاريا ما تزال مستمرة في جنوب الصحراء في أفريقيا.

وقالت منظمة الصحة في أبريل الماضي إن التوقعات الجديدة تشير إلى أنه في أسوأ السيناريوهات، يمكن أن يموت 769 ألف شخص بسبب الملاريا في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا هذا العام مع توقف حملات مكافحتها.

وما تزال الملاريا من أكثر الأمراض فتكا في البلدان منخفضة الدخل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملاريا تفتك بالطوارق في مالي والنيجر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا