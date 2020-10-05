زورق مفخخ.. التحالف العربي يعلن إحباط هجوم إرهابي لميليشيا الحوثي

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأثنين، إحباط هجوم إرهابي وشيك من قبل ميليشيات الحوثي جنوب البحر الأحمر باتجاه المملكة.
وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن قوات التحالف اكتشفت ودمرت زورقا حوثيا مفخخا ومسيرا عن بعد بالقرب من الصليف.
واعترضت الدفاعات الأرضية للتحالف العربي، صباح اليوم الجمعة، صاروخا بالستيا فوق سماء مديرية المخاء بالساحل الغربي لليمن.
ويُشار إلى أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، كان قد اعترض ودمًر في وقت سابق طائرة مسيرة مفخخة تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
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