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ترامب يعلن مغادرته المستشفى اليوم بعد تحسن حالته من الإصابة بفيروس كورونا 

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ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه سيغادر المستشفى اليوم بعد علاجه من الإصابة بفيروس ، مضيفا: "سأغادر المستشفى اليوم وأنا بخير، وأشعر بتحسن كبير ولا تخافوا من فيروس كورونا".

وفى وقت سابق، كشفت مجلة "فانيتى فير" الأمريكية عن وجود انقسامات داخل أسرة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب حول كيفية تصرفاته وآخرها خروجه من مستشفى والتر ريد لتحية أنصاره من سيارته رغم إصابته بفيروس كورونا.

وقالت المجلة، إن "سلوك دونالد ترامب غير المنتظم والمتهور في الساعات الأربع والعشرين الماضية تسبب فى حدوث صدع داخل عائلة ترامب حول كيفية كبح جماح الرئيس الخارج عن السيطرة" ، وفقًا لما ذكره اثنان من الجمهوريين الذين تم إطلاعهم على المحادثات العائلية.

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