بسبب تدخلها في صراع أذربيجان .. كندا توجه ضربة موجعة لـ تركيا

أعلن مسؤول كبير في كندا، أن البلاد أوقفت تصاريح الصادرات العسكرية إلى تركيا، في الوقت الذي تحقق أوتاوا في استخدام أذربيجان معدات وأسلحة تركية في القتال مع أرمينيا.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين "على مدى الأيام الماضية، ظهرت ادعاءات بشأن استخدام التكنولوجيا الكندية في الصراع العسكري في قرة باغ.. بعد علمي بهذه الادعاءات، وجهت على الفور الخارجية للتحقيق في هذه الادعاءات".

وأضاف "تماشيًا مع نظام كندا الصارم للرقابة على الصادرات، وبسبب الأعمال العدائية المستمرة، علقت تصاريح التصدير ذات الصلة إلى تركيا، لإتاحة الوقت لمزيد من تقييم الوضع".

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وأكد الوزير الكندي، أن بلاده لا تزال تشعر بالقلق إزاء الصراع الدائر في قرة باغ؛ ما أدى إلى قصف المجتمعات المحلية وإصابة المدنيين، قائلًا: "ندعو إلى اتخاذ تدابير على الفور لتحقيق الاستقرار في الوضع على الأرض ونكرر أنه لا يوجد بديل عن حل سلمي تفاوضي لهذا الصراع".

من ناحية أخرى ، قال رئيس الوزراء جاستن ترودو للصحفيين إنه طلب من شامبين السفر إلى أوروبا "للتباحث مع حلفائنا حول التطورات في أوروبا الشرقية والقوقاز ، ولا سيما في ناغورنو كاراباخ".

ولم يذكر مزيدًا من التفاصيل، لكن أحد مساعدي شامبين أشار إلى أن موعد الرحلة لم يتم تحديده بعد.