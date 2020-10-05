البيت الأبيض يحدد مدة تعافي ترامب من كورونا

أكد الفريق الطبي المتابع لحالة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه بحاجة إلى 10 أيام للتعافي تمامًا من فيروس كورونا.

وقال الطبيب شون كونلي، في تصريحات صحفية حول حالة الرئيس، "إن ترامب سيخضع للرعاية الصحية الطبية على مدار الـ 24 ساعة في البيت الأبيض"، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي يتعافى بشكل سريع ولم يكن يعاني من ضيقًا في التنفس.

وأوضح كونلي أن الوضع الصحي للرئيس طبيعي، مضيفا أنه بإمكانه العودة إلى البيت الأبيض والعمل منه.