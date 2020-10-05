أكد الفريق الطبي المتابع لحالة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه بحاجة إلى 10 أيام للتعافي تمامًا من فيروس كورونا.
وقال الطبيب شون كونلي، في تصريحات صحفية حول حالة الرئيس، "إن ترامب سيخضع للرعاية الصحية الطبية على مدار الـ 24 ساعة في البيت الأبيض"، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي يتعافى بشكل سريع ولم يكن يعاني من ضيقًا في التنفس.
وأوضح كونلي أن الوضع الصحي للرئيس طبيعي، مضيفا أنه بإمكانه العودة إلى البيت الأبيض والعمل منه.
وأشار كونلي إلى أن ترامب سيستكمل علاجه في البيت الأبيض، لكنه سيأخذ جرعة علاج رابعة قبل أن يغادر مستشفى والتر وايد العسكري، الذي نقل إليه إثر إصابته بفيروس كورونا.
وأوضح أن ترامب سيقيم في القسم الطبي بالبيت الأبيض وسيكون تحت ملاحظة أطباء وممرضين أكفاء خلال الـ 24 ساعة.
ولفت كونلي إلى أن ترامب كان مريضا متعاونا ويناقشهم في تفاصيل علاجه.
وكشف ترامب في وقت سابق من اليوم، عن موعد خروجه من المستشفى الذي نقل إليه إثر إصابته بفيروس كورونا.
وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "سأغادر مركز والتر ريد الطبي العظيم اليوم في 6:30 مساءً. أشعر بأني بخير حقًا".
وأضاف: "لا تخافوا من فيروس كورونا. لا تدعوه يهيمن عليكم. لقد طورنا في ظل إدارة ترامب بعض الأدوية الرائعة بجانب المعرفة. أشعر بأني أفضل مما كنت عليه منذ 20 عامًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض يحدد مدة تعافي ترامب من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.