طبيب ترمب: وضعه الصحي جيد
أعلن الفريق الطبي المعالج للرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الرئيس بإمكانه العمل من البيت الأبيض. وأضاف الفريق الطبي أن ترمب "سيأخذ جرعة علاج رابعة قبل أن يغادر المستشفى".
وقال شون كونالي طبيب ترمب: "الوضع الصحي للرئيس طبيعي"، مشيرا الى أن "مستوى الأوكسجين انخفض لديه عدة مرات". وأوضح أن "الرئيس سيكون محاطا بفريق طبي في البيت الأبيض".
وتابع: "الرئيس كان مريضا مذهلا ومتعاونا"، موضحا أن "استكمال العلاج سيكون في البيت الأبيض". وقال: "سنفعل كل ما يجب ليتمكن الرئيس من القيام بمهامه كاملة".
وأشار كونالي الى أن ترمب "سيحتاج إلى 10 أيام للشفاء التام"، موضحا أن "الرئيس لم يأخذ أي أدوية خافضة للحرارة منذ 72 ساعة".
وفي وقت سابق، أعلن ترمب، على "تويتر" أنه يشعر بأنه في حالة جيدة فعلاً، وأنه سيغادر المستشفى العسكري في الساعة 22:30 بتوقيت غرينتش. وقال للأميركيين: "لا تخشوا كوفيد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طبيب ترمب: وضعه الصحي جيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.