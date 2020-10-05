إسرائيل تقصف هدفا عسكريا لحماس في غزة

قصفت طائرة إسرائيلية هدفا عسكريا لحركة حماس في جنوب قطاع غزة في وقت متأخر الاثنين، بعد وقت قصير من إطلاق مسلحين من غزة صاروخًا على إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ سقط في منطقة مكشوفة ولم يتسبب في أضرار أو إصابات. لكنه كسر هدوءا استمر أسابيع في المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ. لكن إسرائيل تحمل قادة حماس في غزة المسؤولية عن جميع النيران الصادرة من القطاع، وعادة ما ترد على الهجمات الصاروخية بضربات جوية على أهداف تابعة لحماس.

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ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا جراء الغارة الجوية الإسرائيلية.

في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه فتح النار على ثلاثة فلسطينيين كانوا يلقون قنابل حارقة على القوات بالقرب من مستوطنة عيناف في الضفة الغربية.

وأضافت أن أحد المشتبه بهم أصيب بينما تمكن الآخران من الفرار. لم ترد تفاصيل أخرى عن حالة الرجل الذي أصيب بالرصاص.