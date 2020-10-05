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عمر شويل - جدة يوم المعلم العالمي الاحتفال بيوم المدرس العالمي ، أنه اليوم الاثنين الموافق 18 صفر / 5 أكتوبر 2020 تشارك المملكة العربية السعودية مع وزارة التعليم في دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمعلم ، وان الاحتفال يكون تحت شعار المعلمون هم القيادة في أوقات الأزمات ووضع تصوّر جديد للمستقبل .

كما تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول والها الذين يهتمون بالعملية ألتعليمه ويهتمون أيضاً بالمعلم ، كما سخرت وهيئت المملكة جميع المميزات الكبيرة والدعم المادي والمعنوي للمدرس رفع مستوى التعلم والمعلم كما تسعى دائماً المملكة على تقدم انظمه التعليم لكى تكون دائماً في مستوى متقدم على مستوى العالم .

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يوم المعلم العالمي الاحتفال بيوم المدرس العالمي

وأن الاحتفال بهذا اليوم يؤكد على أهمية دور المعلم على مستوى العالم وعلى مر التاريخ ، لأن المعلم له دور كبير وعظيم وهو نقل العلم والمعرفة لجميع المتعلمين لذلك يحب احترام وتقدير كل ما يقدمه المعلم للمتعلمين .

ومن واجبنا أيضاً شكر المعلم لأنه دئماً ما قد يسعى إلى تطوير نفسه لكى يواكب أساليب التعليم الجديدة والتقنية الإلكترونية والثورة المعلوماتية الحديثة .

كما أوضح مدير التعليم أن يوم المعلم له دور كبير وهو استعراض جميع الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية للمعلم ومناقشة القضايا الهامة بالنسبة لتطور مراحل التعليم وكيفية استخدام التكنولوجيا ، وكيف واكب المعلمين استخدام الطرق والتكنولوجيا في توصيل المعلومات للمتعلمين واستطاعته في استخدام التعليم عن بعد .