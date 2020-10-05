صيغة برقية طلب مساعده مالية وسداد ديون من الديوان الملكي

يعتبر الديوان الملكي من أهم المؤسسات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية لما يقدمه من خدمات إنسانية وماليه كثيره للمواطنين داخل المملكة, حيث يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية علي طرق يستطيعون بها الحصول على مساعدات بسبب لما يمر به المواطنين من صعوبات وانهيار للحاله الاقتصادية لهم بسبب ترك الكثير من المواطنين لأعمالهم ووظائفهم في ظل جائحة كورونا مما أدي إلي تراكم الديون عليهم, لذا يقدم الديون الملكي مساعدات عديدة ومن ضمن هذه المساعدات, المساعدات المالية والمساعدات طبيه أو يقوم الديون الملكي بدفع ديون وقروض عليك أو تقوم بتقديم شكاوى ضد أي احد من المسؤولين داخل المملكة أو أي شيء آخر تريده, لذا يبحث الكثير من المواطنين علي صيغة برقية طلب مساعده من الديوان الملكي, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم أبسط صيغة برقية طلب مساعده من الديوان الملكي السعودي.

صيغة برقية طلب مساعده من الديوان الملكي السعودي

سوف نوضح لكم أبسط صيغة يتم كتابتها للحصول على المساعدة التي ترغب بها من الديوان الملكي السعودي.

يتم الكتابة في بداية البرقية تحيه للملك سلمان بن عبد العزيز. ثم بعد ذلك تقوم بكتابة نوع المساعدة التي ترغب في الحصول عليها من الديوان الملكي. ثم بعد ذلك تذكر الأسباب التي أدت إلى تقديمك برقية طلب مساعده من الديوان الملكي السعودي أو بمعني آخر الأسباب القهرية والظروف الصعبة التي تمر بها والتي بسببها تستلزم حصولك على مساعده. ثم بعد ذلك تقوم بإرفاق الأوراق والمستندات التي تبين وتوضح انك تحتاج إلى مساعدة. ثم تقوم بكتابة رقم الجوال الخاص بك و الايميل الخاص بك أيضاً. ثم في نهاية البرقية تقوم بتوجيه الشكر إلي خادم الحرمين الشريفين مع كتابة انك تأمل في الموافقة على طلبك. في أغلب الأحيان يتم الرد علي طلبك في غضون شهر من تاريخ الإرسال.

يتم إرسال البرقية علي العنوان التالي: الهدا 7636 – الرياض 12911 – المملكة العربية السعودية.

أو يتم الاتصال على الأرقام التالية: 8004000000 أو 92003003

عنوان إرسال برقية طلب مساعده من الديوان الملكي السعودي