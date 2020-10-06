ارتفاع الأسهم الأمريكية مع ترقب مغادرة ترامب المستشفى

وشهدت الأسواق المالية، اليوم الاثنين، تعافيا من تراجعات جلسة سابقة مع توقع المستثمرين تحفيزا ماليا جديدا، وبعد أنباء أن ترامب سيغادر المستشفى الذى يتلقى فيه العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقفزت أسهم "ريجينيرون" للصناعات الدوائية بعد أن قال طبيب ترامب إنه عولج بدواء من إنتاجها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن كبير إستراتيجيى الاستثمار لدى "لوتهولد غروب" فى مينيابوليس، جيم بولسن، أن "اتفاق التحفيز مازال يراوح مكانه وما زالت الاتصالات جارية" وأضاف: "تتزايد فرص إنجاز شيء ما".

ووفق بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر "داو جونز الصناعى" 460.47 نقطة بما يعادل 1.66 فى المئة ليصل إلى 28143.28 نقطة، وزاد المؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بمقدار 59.32 نقطة أو 1.77 فى المئة مسجلا 3407.76 نقطة، وتقدم المؤشر "ناسداك المجمع" 255.26 نقطة أو 2.3 بالمئة إلى 11330.28 نقطة.