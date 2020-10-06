وقالت الحكومة الفرنسية فى وثيقة مرفقة بمشروع ميزانية العام المقبل، إن تحقيق نمو اقتصادى قوى "شرط أساسى" لخفض الدين العام إلى مستوى مقبول، وهذا بالضرورة يحتاج إلى زيادة فى الإنفاق.
وفي الوقت نفسه، سيتراجع عجز الميزانية الفرنسية مع السحب التدريجى لإجراءات تحفيز الاقتصاد خلال عامى 2022 و2023، وأن الدولة ستبذل الجهود لتغيير بنية الميزانية على المدى الطويل بدون الإضرار بالنمو.
ووفقا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، قالت وثيقة وزارة المالية الفرنسية إن هذا التعديل سيتحقق من خلال المزيد من فاعلية الإنفاق العام، وليس من خلال زيادة الضرائب.
وتشير الوثيقة إلى أن معدل عجز الميزانية الفرنسية الذى سجل خلال العام الماضى 3%، سيبلغ خلال العام الحالى 10.2%، ثم يتراجع إلى 6.7% فى العام التالى 4.9% فى 2022 ثم 4% فى 2023 ثم 3.4% فى 2024، لينخفض إلى 2.9 % خلال 2025.
كما تؤكد الوثيقة أن الحكومة الفرنسية تتوقع ارتفاع معدل الدين العام لفرنسا من 98.1% خلال العام الماضى إلى 117.5% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام الحالى، ثم يتراجع إلى 116.2% خلال 2021 116.8% عام 2022 ليترافع إلى 117.5% عام 2023 ثم إلى 117.8%عام 2024 ثم يسجل 117.4%عام 2025.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تتوقع استمرار ارتفاع الدين العام حتى 2025 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.