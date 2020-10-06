إسبانيا أول دولة أوروبية تتخطى 800 ألف إصابة بكورونا

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية اليوم الاثنين، بحسب "روسيا اليوم"، أن إجمالى حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 813412 بينما عدد الوفيات من المرض وصل إلى 32225 ارتفاعا من 32086.
ويسجل معدل الوفيات اليومى أعلى مستوى منذ أوائل مايو، لكنه لا يزال أقل كثيرا من ذروة قياسية سجلها فى أواخر مارس اقتربت من 900 وفاة يوميا.
يذكر أن الشرطة الإسبانية، فرضت قيودا وأوقفت السيارات على الطرق الرئيسية من وإلى مدريد يوم السبت الماضى، بعد عودة فرض إجراءات العزل العام فى المدينة بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ومنعت تلك الإجراءات نحو 4.8 مليون شخص من مغادرة منطقة العاصمة، فى حين تعين على المطاعم والحانات إغلاق أبوابها مبكرا وتقليل الطاقة الاستيعابية بمقدار النصف.
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