الكرملين : بوتين بحث هاتفيا التطورات فى قره باغ مع رئيس وزراء أرمينيا

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الاثنين، عن بيان للكرملين أن: "المكالمة الهاتفية جاءت بمبادرة من الجانب الأرمنى، ونوقشت خلالها المواجهات المسلحة المتصاعدة فى إقليم قره باغ، والتى اكتسبت طابعا واسع النطاق وأدت إلى خسائر فادحة فى كلا الجانبين، بما فى ذلك وقوع إصابات فى صفوف السكان المدنيين".

وشدد بوتين خلال المكالمة على ضرورة "إنهاء الأعمال العدائية بالإقليم".

وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أكد فى اتصال مع نظيره الأذربيجانى جيحون بيراموف، فى وقت سابق اليوم، ضرورة وقف إطلاق النار فى الإقليم بأسرع وقت ممكن.

واندلعت اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية فى إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له فى أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.