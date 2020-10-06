مقتل 3 أشخاص بانهيار بناية في ولاية تكساس الأمريكية 

قتل اليوم الاثنين 3 أشخاص وجرح آخر إثر انهيار جزئي لبناية بمدينة هيوستن الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية. وانهار جزء من المبنى غير مكتمل التشييد والمكون من 15 طابقا على الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي. وأفاد مسؤولون محليون بأن الضحايا من عمال البناء، مشيرين إلى أن الانهيار كان جزئيا واستبعدوا حدوث انهيارات أخرى في الأجزاء السليمة من البناية.

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