قلق في الكويت بسبب ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا

عبرت الحكومة الكويتية عن القلق إزاء مظاهر التراخي والتهاون في الالتزام بالاشتراطات والتعليمات الصحية، مؤكدا على ضرورة أخذ كل وسائل الحيطة والالتزام الجاد بالقواعد الصحية تجنبا لمخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في الكويت، الاثنين، عن تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 628 حالة.
وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 567 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 107 آلاف و592 حالة، من بينهم 129 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.
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