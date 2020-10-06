بعد علاجه من كورونا.. ترامب يغادر المستشفى إلى للبيت الأبيض

وخرج ترامب مرتديا كمامة طبية من مبنى مركز وولتر ريد الطبى العسكرى الوطنى فى مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند وتوجه إلى سيارة ليموزين نقلته إلى مروحية خاصة فى رحلة قصيرة إلى البيت الأبيض.
وامتنع ترامب عن تقديم أى رد على أسئلة صحفيين حول عدد المصابين بفيروس كورونا فى البيت الأبيض، مكتفيا بالقول: "شكرا جزيلا لكم".
وأكد ترامب، فى تغريدة نشرها منذ قليل عبر "تويتر"، أنه سيعود قريبا إلى أنشطته فى إطار الحملة الانتخابية، متمهما "وسائل الإعلام الكاذبة" بمواصلة نشر أخبار مزورة حوله.
كما ذكر المتحدث باسم حملة ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية، تيم مورتو، أن الرئيس الحالى يعتزم المشاركة فى المناظرة المقبلة مع منافسه الديمقراطى، جو بايدن، يوم 15 أكتوبر فى ميامى.
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