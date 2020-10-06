بلهجة حادة.. سفير روسيا بمجلس الأمن ينتقد ممثلي الدول الغربية لهذا السبب

وصف مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأثنين، عدم السماح لرئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السابق، جوزيه بستاني، لمناقشة ملف الأسلحة الكيميائية السورية في مجلس الأمن بأنه "عار" على ممثلي الدول الغربية.

قال نيبينزيا: "ما حدث اليوم للأسف دليل حزين آخر على أن الوفود الغربية تخشى سماع الحقيقة غير الملائمة لها. أنتم تريدون دفن الحقائق التي يمكنها أن تدمر لوحتكم التي رسمتموها بأنفسكم عن "فظائع" النظام السوري و"عصمة" منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف: "من الواضح بالفعل أن هذا ليس له علاقة بالواقع".

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وتابع: "اليوم دخلتم تاريخ مجلس الأمن وقدتم مجلس الأمن في التريخ لأن مجلس الأمن لم يصوت مطلقًا على حضور أو غياب متحدث اقترحه الرئيس".

وكانت كل من بريطانيا وبلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة صوتوا ضد حضور بوستاني إلى مجلس الأمن، بحجة أنه ترك المنظمة قبل البدء في التعامل مع ملف الكيماوي السوري.

وترأس بستاني منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من عام 1997 حتى عام 2002 وكان رحيله عن المنظمة مبكرًا بطلب من الولايات المتحدة، حيث أعربت عن استيائها من عمله، وذلك بعد أن دعا العراق للأنضمام إلى منظمة الأسلحة الكيميائية، وهو ما كان يتعارض مع خطط واشنطن للإطاحة بالرئيس العراقي، صدام حسين.