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لحظة مغادرة ترامب لمستشفى والتر ريد عائدا إلى البيت الأبيض

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نشرت شبكة سكاي نيوز البريطانية مقطع فيديو لحظة مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمستشفى والتر ريد العسكري عائدا إلى البيت الأبيض لاستكمال علاجه من "كوفيد19". 

وظهر ترامب أثناء خروجه من المستشفى وهو في حالة صحية تبدو مستقرة، حيث أنه يسير منفردا دون أي مساعدة من أحد. 

ونقلت مروحية رئاسية ترامب من المستشفى، حيث كان يتلقى العلاج، إلى البيت الأبيض لإستكمال علاجه من فيروس كورونا المستجد. 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن عودته إلى الحملة الانتخابية في القريب، مشيرا إلى أن الاخبار الكاذبة تظهر في استطلاعات الرأي الكاذبة فقط. 

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سنعود إلى مسار الحملة قريبًا !!! تظهر الأخبار الكاذبة استطلاعات الرأي الوهمية فقط". 

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