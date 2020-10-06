أول تعليق من ترامب عقب عودته إلى البيت الأبيض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، فور عودته إلى البيت الأبيض قادما من مستشفى والتر ريد العسكري، أنه يشعر بتحسن كبير، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وهو يتحدى إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث نزع الكمامة، وألقى التحية العسكرية على مؤيديه إلى جانب علامة النصر من البيت الأبيض.

وقبلها، ظهر ترامب أثناء خروجه من المستشفى وهو في حالة صحية تبدو مستقرة، حيث أنه يسير منفردا دون أي مساعدة من أحد.

ونقلت مروحية رئاسية ترامب من المستشفى، حيث كان يتلقى العلاج، إلى البيت الأبيض لاستكمال علاجه من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن عودته إلى الحملة الانتخابية في القريب، مشيرا إلى أن الأخبار الكاذبة تظهر في استطلاعات الرأي الكاذبة فقط.

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وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سنعود إلى مسار الحملة قريبًا !!! تظهر الأخبار الكاذبة استطلاعات الرأي الوهمية فقط".

وقال السيناتور ليندسي جراهام رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس دونالد ترامب للاطمئنان على صحته، مؤكدا أنه مستعد للعودة إلى العمل.

وأكد جراهام "تحدثت مع الرئيس ترامب وكان يبدو رائعًا ومستمعا جدًا ومستعدًا للعودة إلى العمل".

وبحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، قال جراهام إن الرئيس ترامب متحمس لتعيين القاضية آمي كوني باريت لرئاسة المحكمة العليا خلفا للقاضية الراحلة روث جينسبرج، بالإضافة إلى التركيز على صفقة جيدة للمساعدة في تحفيز الاقتصاد الأمريكى.