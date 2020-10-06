اقتحام البيت الأبيض لـ تحرير رئيس قرغيزستان السابق في بيشكيك

حرر متظاهرون، الرئيس السابق لقرغيزستان ألمازبيك أتامباييف، من سجنه في بيشكيك، حيث تم إلقاء القبض عليه العام الماضي بتهم الفساد.

واقتحم المتظاهرون كذلك البيت الأبيض، الذي يضم مقرات الرئاسة والبرلمان في بيشكيك، عاصمة قرغيزستان.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية فإن قرغيزستان، تشهد احتجاجات عنيفة عقب نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد.

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واستخدمت الشرطة في قرغيزستان الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق الآلف من المحتجين في شوارع البلاد، وذلك الذي تجمعوا ضد نتائج الانتخابات البرلمانية.

وذكرت رويترز أنه: "سمع دوي طلقات نارية وقنابل صوت مع تحرك شرطة مكافحة الشغب، مصحوبة بالكلاب ومدعومة بعدة مركبات، إلى الساحة المركزية في العاصمة بشكك حيث تراجع المتظاهرون".

وتابعت: "احتشد أنصار عدة أحزاب فشلت في الفوز بأي مقاعد وفقا للنتائج الأولية في الميدان الواقع بوسط العاصمة منددين بالانتخابات بوصفها مزورة".