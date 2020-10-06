شاهد .. ترامب يخلع الكمامة عقب وصوله البيت الأبيض .. و CNN: متهور

وبمجرد وصول ترامب إلى البيت الأبيض توجه إلى الطابق العلوى بأحد الأروقة، ثم نزع الكمامة وهو فى الشرفة ووضعها فى جيبه بينما رفع إصبعين الإبهام.
ووصفت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، تصرف ترامب بأنه متهور، وخاصة لوجود صحفيين ومصورين بالقرب منه، معتبرة أن خلع الرئيس الأمريكى للكمامة فى اللحظات الأولى من عودته إلى البيت الأبيض، رسالة منه باستمرار موقفه الرافض لها، وأنه عاد من جديد بقوته إلى مركز الحكم.
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