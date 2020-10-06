البيت الأبيض يضغط لإنتاج لقاح كورونا قبل الانتخابات الرئاسية

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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة أن مسؤولين بارزين في البيت الأبيض يمنعون إصدار إرشادات اتحادية صارمة جديدة بخصوص الموافقة الطارئة على
المصدر: رويترز
تاريخ النشر:الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 1:41 GMT
تاريخ التحديث:الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 2:00 GMT
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة أن مسؤولين بارزين في البيت الأبيض يمنعون إصدار إرشادات اتحادية صارمة جديدة بخصوص الموافقة الطارئة على لقاح لفيروس كورونا.
وقالت الصحيفة إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اقترحت إرشادات أكثر صرامة للموافقة الطارئة على لقاح لكوفيد-19، لكن كبير موظفي البيت الأبيض اعترض على البنود التي من شأنها تأجيل الموافقة إلى ما بعد انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأضافت نيويورك تايمز أن إدارة الغذاء والدواء تبحث عن سبل أخرى للتأكد من أن اللقاحات تلبي الإرشادات.
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