حملة ترامب تعلن عزمه المشاركة بـ المناظرة الثانية مع بايدن في ميامي

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن تخطيطه للمشاركة في المناظرة الثانية في ميامي، مع منافسه في السباق الرئاسي ، جو بايدن، عقب خروجه من مستشفى والتر ريد العسكري إلى البيت الأبيض.

وظهر الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في مقطع فيديو، عقب عودته إلى البيت الأبيض، قادما من مستشفى والتر ريد العسكري، وهو يحاول تحدي العلم.

وقال ترامب، في الفيديو، متحدثا إلى الشعب الأمريكي، عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19": "لا تدعوه يسيطر عليكم.. ولا تخافوا منه".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، فور عودته إلى البيت الأبيض قادما من مستشفى والتر ريد العسكري، أنه يشعر بتحسن كبير، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وهو يتحدى إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث نزع الكمامة، وألقى التحية العسكرية على مؤيديه إلى جانب علامة النصر من البيت الأبيض.

وقبلها، ظهر ترامب أثناء خروجه من المستشفى وهو في حالة صحية تبدو مستقرة، حيث أنه يسير منفردا دون أي مساعدة من أحد.

ونقلت مروحية رئاسية ترامب من المستشفى، حيث كان يتلقى العلاج، إلى البيت الأبيض لاستكمال علاجه من فيروس كورونا المستجد.