كبير أطباء البيت الأبيض يحذر من إمكانية تدهور حالة ترامب

حذر كبير أطباء البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، اليوم الثلاثاء، من إمكانية تعرض حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لانتكاسة؛ نتيجة لإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقال فاوتشي، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أنا لم أتابع حالة الرئيس الأمريكي، إلا أن المشكلة تكمن في أنه لا يزال مبكرًا الحكم على حالته، ولا يخفى على أحد، أنه إذا نظرت إلى المسار السريري للأشخاص المصابين، عندما تكون من الـ 5 إلى الـ 8 أيام الأولى للإصابة؛ يمكن أن يحدث انعكاس في الحالة".

واضاف: "من غير المحتمل أن يحدث ذلك، لكن يجب على أطباء ترامب، أن يكونوا على علم بذلك".

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وعن حالة الرئيس الأمريكي، قال: "لن يخرج من البيت الأبيض لعدة أيام، لكنه بالتأكيد يبدو جيدًا جدًا، أعني أنك لست بحاجة لي لأخبرك بذلك، رأيت الطريقة التي خرج بها من المروحية".

وأعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن تخطيطه للمشاركة في المناظرة الثانية في ميامي، مع منافسه في السباق الرئاسي ، جو بايدن، عقب خروجه من مستشفى والتر ريد العسكري إلى البيت الأبيض.

وظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وهو يتحدى إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث نزع الكمامة، وألقى التحية العسكرية على مؤيديه إلى جانب علامة النصر من البيت الأبيض.