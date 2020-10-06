مرضى كورونا بالرعاية المركزة فى فرنسا يتجاوزون 1400 حالة

وبحسب "روسيا اليوم"، كُشف عن هذه الحصيلة قبل يوم واحد من وضع باريس فى حالة تأهب قصوى بسبب "كوفيد-19".

ويعنى ذلك أن الحانات ستضطر إلى الإغلاق لأسبوعين، بسبب الارتفاع الحاد فى أعداد من يخضعون للعلاج فى وحدات الرعاية المركزة.

وسجلت فرنسا يوم الاثنين، أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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وقالت وزارة الصحة، إن إجمالى عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 624274 شخصا بعد تسجيل 5084 حالة جديدة.

وأضافت أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 32299 بعد تسجيل 69 حالة وفاة جديدة.