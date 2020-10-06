المكسيك تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

أعلنت الصحة المكسيكية، عن ارتفاع قياسي في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفيات الفيروس اليومية.
وقالت السلطات المكسيكية، إنها سجلت 2789 حالة وفاة بسبب الفيروس، إلى جانب تسجيل 28 ألف و115 إصابة جديدة في زيادة قياسية عن الزيادات السابقة.
وبذلك تكون المكسيك قد سجلت 789 ألف إصابة بالفيروس منذ ظهوره، إلى جانب تسجيل 81 ألف و877 حالة وفاة.
وقال نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل، إن زيادة يوم الاثنين كانت حدثًا لمرة واحدة. وقال إن النقاد سوف يستخدمون الأرقام لمهاجمة الحكومة.
وكانت الحكومة في المكسيك قد رجحت أن تكون إصابات ووفيات كورونا في البلاد أعلى من التي أعلنتها منذ ظهور الوباء حتى يومنا هذا.
وتحاول العديد من دول العالم التوصل إلى لقاح نهائي لفيروس كورونا المستجد، الذي أصاب ملايين حول العالم، إلى جانب تسببه في وفاة أكثر من مليون شخص.
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