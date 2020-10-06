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مقتل نحو 20 مدنيا في هجمات لمسلحين بـ الكونغو الديمقراطية

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أعلنت مصادر أممية، اليوم الثلاثاء، مقتل حوالي 20 مدنيا في هجمات شنها مسلحون على مناطق نائية في إقليمي إيتوري وشمال كيفو في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال آلينجي موكوبا حاكم مقاطعة ديجوجو في إقليم إيتوري- حسبما أفادت قناة (فرانس 24) - "لقد أحصينا 11 قتيلا يومي الأحد والاثنين في 4 مناطق مختلفة".

بدوره، أكد مصدر في بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية مقتل 12 شخصا في نهاية هذا الأسبوع في مقاطعة ديجوجو.

وقد نسبت السلطات هذه الهجمات إلى مسلحين من "تعاونية تنمية الكونغو" (كوديكو)، الميليشيا المتهمة بارتكاب غالبية المجازر التي شهدتها المنطقة، وينتمي عناصر هذه الميليشيا بشكل رئيسي إلى إتنية ليندو التي يعتاش غالبية أفرادها من الزراعة والذين اشتبكوا مرارا مع أفراد من إتنية هيما التي يعمل القسم الأكبر من أبنائها في التجارة وتربية المواشي.

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