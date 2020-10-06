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مايك بومبيو يصل طوكيو لحضور اجتماع مع نظرائه من اليابان وأستراليا والهند

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وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إلى طوكيو لحضور اجتماع مع نظرائه من اليابان واستراليا والهند.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن طائرة بومبيو هبطت في قاعدة عسكرية أمريكية في إحدى ضواحي العاصمة طوكيو، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بالتوقيت المحلي لليابان.

وأعرب بومبيو لدى وصوله إلى طوكيو ،عن تطلعه إلى الاجتماع برئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيدي ووزراء خارجية الدول الثلاثة، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

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ومن المتوقع أن يركز الاجتماع- الذي يضم 4 دول، والمعروف باسم المحادثات الرباعية- على كيفية تنسيق الجهود للحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة.

كما أنه من المتوقع أن يطلع بومبيو سوجا ووزراء خارجية الدول الثلاث، على الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المصاب بفيروس .

يشار إلى أنه كان من المقرر أن يزور بومبيو منغوليا وكوريا الجنوبية بعد زيارته لليابان، إلا أنه قرر زيارة اليابان فقط؛ بعد أن تم نقل الرئيس ترامب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك قبل أن تتطور الأمور، ويخرج ترامب من المستشفى منذ ساعات.

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