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ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

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سجل مسئولو الصحة في ولاية "فيكتوريا" الاسترالية 15 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) اليوم الثلاثاء، أنه تم أيضا تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية.

بدوره، قال حاكم الولاية دانييل أندروز في وقت سابق إن الولاية أصبحت قريبة جدا من هزيمة الموجة الثانية من تفشي - على حد وصفه- كما أكد أنه من المهم للغاية أن يستمر كل فرد من سكان الولاية في اتباع القواعد وفعل الشيء الصحيح تجاه التعامل مع الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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