ورجح راين، وفق لوكالة "رويترز"، أن نحو 10 % من سكان العالم أصيبوا بالفيروس، أى نحو 780 مليون شخص، فى حين أن الأرقام المعلنة رسميا تشير إلى أن عدد الحالات هو حوالى 35.3 مليون.
وقال مدير قسم الطواريء - إن أعداد الحالات "تختلف من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية، وبين المجموعات المختلفة"، ولكن هذا يعنى فى النهاية أن "الغالبية العظمى من سكان العالم لا يزالون فى خطر"، مؤكدا أن الوباء مستمر فى التطور، لكن فى الوقت نفسه تم إنقاذ العديد من الأرواح ويمكن حماية المزيد من الناس.
وتابع أن هناك قفزة فى الحالات بمنطقة جنوب شرق آسيا، وزيادة فى أوروبا وشرق البحر المتوسط، فى حين أن هناك استقرارا فى إفريقيا وغرب المحيط الهاديء بشكل عام، ولكن رغم ذلك، يتجه العالم "نحو فترة صعبة".. وقال راين إن "المرض مستمر فى الانتشار، ويتزايد فى أجزاء كثيرة من العالم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية: أعداد إصابات كورونا أكبر 20 مرة من الحالات المعلنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.