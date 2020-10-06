الصحة العالمية: أعداد إصابات كورونا أكبر 20 مرة من الحالات المعلنة

ورجح راين، وفق لوكالة "رويترز"، أن نحو 10 % من سكان العالم أصيبوا بالفيروس، أى نحو 780 مليون شخص، فى حين أن الأرقام المعلنة رسميا تشير إلى أن عدد الحالات هو حوالى 35.3 مليون.

وقال مدير قسم الطواريء - إن أعداد الحالات "تختلف من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية، وبين المجموعات المختلفة"، ولكن هذا يعنى فى النهاية أن "الغالبية العظمى من سكان العالم لا يزالون فى خطر"، مؤكدا أن الوباء مستمر فى التطور، لكن فى الوقت نفسه تم إنقاذ العديد من الأرواح ويمكن حماية المزيد من الناس.

وتابع أن هناك قفزة فى الحالات بمنطقة جنوب شرق آسيا، وزيادة فى أوروبا وشرق البحر المتوسط، فى حين أن هناك استقرارا فى إفريقيا وغرب المحيط الهاديء بشكل عام، ولكن رغم ذلك، يتجه العالم "نحو فترة صعبة".. وقال راين إن "المرض مستمر فى الانتشار، ويتزايد فى أجزاء كثيرة من العالم".