سرعتها 130 كيلومترا في الساعة..العاصفة "دلتا" تتحول إلى إعصار في الكاريبي وتزداد قوتها بالمكسيك

قال المركز الأمريكي للأعاصير اليوم الثلاثاء إن العاصفة الاستوائية "دلتا" تحولت إلى إعصار في الكاريبي، ومن المتوقع أن تزداد قوة العاصفة عند مرورها بشبه جزيرة "يوكاتان" المكسيكية قبل الوصول إلى جنوب الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف المركز - في بيان له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "إن دلتا ترافقها رياح يمكن أن تصل سرعتها إلى 130 كلم في الساعة، وقد تكون أقوى في جنوب غرب جامايكا وتتجه نحو سواحل الولايات المتحدة في خليج المكسيك بسرعة 11 كلم في الساعة.. ونتوقع تسارعا إضافيا اليوم، وأن تتحول إلى إعصار شديد القوة حين يقترب من شبه جزيرة يوكاتان".

وأوضح أن النقطة الشمالية في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية معنية أكثر بهذا الإنذار ما يعني أن المنطقة ستشهد ظروفا مناخية صعبة في الساعات الـ36 المقبلة.

يشار إلى أن الأعاصير الشديدة القوة هي تلك التي تنتمي إلى الفئات من 3 إلى 5 على مقياس من خمس فئات مع رياح تصل سرعتها إلى أكثر من 178 كلم في الساعة.