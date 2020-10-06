قفزة جديدة في الحالات اليومية.. ألمانيا تسجل 2639 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم، الثلاثاء، تسجيل 2639 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 1382 حالة.

وبذلك، يصل إجمالي عدد حالات المصابين المسجلة منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 303258 حالة.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9546 بعد تسجيل 12 حالة جديدة، مقابل 5 حالات في اليوم السابق​​​.

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وكان المعهد أشار أمس، الاثنين، إلى تعافي حوالي 264 ألف مريض بعد شفائهم.

وفي وقت سابق، استبعدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تخفيف إجراءات الحد من فيروس كورونا في ألمانيا وحثت العائدين من الإجازات الصيفية على فحص أنفسهم. ومعهد روبرت كوخ يراجع دراسة صينية حول المسار الزمني لخطر الإصابة بكورونا.

وأعلنت السلطات الصحية الألمانية، الجمعة، أنها تتوقع أن يتم الموافقة على أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في أوروبا مطلع العام القادم.