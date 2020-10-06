الأرجنتين تسجل رقما "مرعبا" بإصابات كورونا

سجلت الأرجنتين أعلى معدل نتائج إيجابية لاختبارات كوفيد-19 في العالم، وفق ما ذكر موقع "أور وورلد إن داتا" التابع لجامعة أوكسفورد.

ووفق الموقع، فإن الفحوصات أثبتت إصابة نحو ستة من كل عشرة من الأرجنتينيين بكورونا، مما يمثل انعكاسا لانخفاض مستويات الفحص والتطبيق الفضفاض لقواعد العزل العام.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة في الأرجنتين حتى الاثنين 809728، حيث كان معدل الإصابة في الأيام السبعة الماضية يتراوح حول 12500 إصابة يوميا، وتجاوز عدد الوفيات 21 ألفا.

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ويقول المسؤولون الطبيون إن انخفاض مستويات الفحص والقيود المتراخية دفعت المعدل الإيجابي إلى مستوى عال، إذ قفز من حوالي 40 بالمئة في أغسطس إلى قرابة 60 بالمئة في الأيام السبعة الماضية طبقا لحسابات "رويترز" استنادا إلى بيانات وزارة الصحة.

وتحتل الأرجنتين المركز الثامن عالميا في تسجيل الإصابات بكوفيد-19 وهي حاليا في المراكز الخمس الأول لمعدل الإصابات والوفيات لسبعة أيام على التوالي.

وتعد أميركا اللاتينية المنطقة الأكثر تضررا في العالم فيما يتعلق بالإصابات بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه.