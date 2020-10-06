أخبار عالمية

مراكز أمريكية تؤكد انتقال كورونا من الشخص المصاب لمسافة أبعد من مترين

0 نشر
بسنت فاروق 2020-10-06 09:21 0 تبليغ

Advertisements
قالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن "فيروس يمكن أن ينتقل من الشخص المصاب به لمسافة أبعد من ستة أقدام (1.8 متر)، وهو ما كانت دراسات طبية قد أشارت إليه مؤخرا".

وأضافت المراكز - وفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية- أن الرذاذ الناتج عن تنفس الشخص المريض يمكن أن يبقى فى الهواء لدقائق وساعات، وبمقدوره إصابة الأشخاص الذين يبعدون أكثر من 6 أقدام عن الشخص المصاب أو بعد أن يغادر ذلك الشخص المكان.

وأشارت إلى أن التواجد فى الأماكن المغلقة التى لا توجد بها تهوية كافية يمكن أن يساعد فى انتقال فيروس كورونا.. مضيفة "أن العلماء يعتقدون أن كمية الرذاذ والجزيئات المعدية الأصغر التى ينتجها الأشخاص المصابون بالمرض، أصبحت مركزة بدرجة كافية لانتقال الفيروس لأشخاص آخرين، فى نفس المكان ونفس الوقت".

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراكز أمريكية تؤكد انتقال كورونا من الشخص المصاب لمسافة أبعد من مترين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا