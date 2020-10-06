لديه خبرة لا يمتلكها بايدن.. حملة ترامب تستغل إصابته بـ كورونا للترويج له في الانتخابات

حاولت حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانطلاق إلى المرحلة الأخيرة قبل الانتخابات بمعركة متجددة وإظهار القوة حتى في الوقت الذي يقاتل فيه مرشحها فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بينما كان الرئيس ترامب يستعد للخروج من المستشفى، أعلنت حملته عن "عملية ماجا" الجديدة، مشيرة إلى أن تشخيص ترامب لفيروس كورونا أعطاه شيئًا لم يكن لدى منافسه الديمقراطي جو بايدن، وهو "تجربة الفيروس".

وقالت إيرين بيرين، مدير الاتصالات الصحفية في حملة ترامب، لشبكة "فوكس نيوز"، إن ترامب يتمتع بخبرة كقائد أعلى للقوات المسلحة، ولديه خبرة كرجل أعمال، ولديه خبرة - الآن - في مكافحة فيروس كورونا كفرد.

وقالت: "تلك التجارب المباشرة، لا يمتلكها جو بايدن".

وأطلقت حملة ترامب "عملية ماجا" لإرسال بدائل يشهدون على حيويته ويحافظون على قاعدة ناخبيه حتى يتعافى ترامب بما يكفي لاستئناف حملته بنفسه.

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والرئيس الأمريكي مستعد للانضمام إلى حملته، حيث نشر تغريدة على "تويتر"، قبل فترة وجيزة من الموعد المقرر لمغادرة مركز والتر ريد الطبي أمس، الاثنين، قال فيها إنه "سيعود إلى الحملة قريبًا!!!".

وعندما كان ترامب في المستشفى لم يمنعه ذلك من خوض حملة لإعادة انتخابه، حيث أرسل سلسلة من التغريدات صباح الاثنين، لتشجيع المؤيدين على التصويت.

واعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن تخطيطه للمشاركة في المناظرة الثانية في ميامي، مع منافسه في السباق الرئاسي، جو بايدن، عقب خروجه من مستشفى والتر ريد العسكري إلى البيت الأبيض.



وظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في مقطع فيديو، عقب عودته إلى البيت الأبيض، قادما من مستشفى والتر ريد العسكري، وهو يحاول تحدي العلم.



وقال ترامب، في الفيديو، متحدثا إلى الشعب الأمريكي، عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19": "لا تدعوه يسيطر عليكم.. ولا تخافوا منه".