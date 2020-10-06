خلال 24 ساعة.. إسرائيل تسجل 5647 إصابة و38 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 5 آلاف و647 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال(24) ساعة الماضية، فيما تم الإبلاغ عن 875 حالة خطيرة ما يرفع حصيلة الحالات النشطة إلى 63 ألفا و305 حالات.
وذكرت الوزارة - في بيانها الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات بلغت 1757 حالة بعد تسجيل 38 حالة خلال الساعات السابقة، بالإضافة لوضع 220 حالة على أجهزة التنفس الصناعي.
وفي سياق متصل، أفادت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنها سجلت 1164 حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا أمس الإثنين، من بينهم جنود وموظفون مدنيون في الجيش، بالإضافة إلى ذلك هناك 10 آلاف و867 جنديا إسرائيليا في الحجر الصحي.
يشار إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء قد تجاوز الـ 272 ألف حالة في حين تعافى ما يزيد على الـ204 آلاف حالة.
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