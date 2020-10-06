مسئول أمريكي يكشف حقيقة طرح لقاح كورونا بدون اشتراطات حماية

اتهمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعريض حياة الأمريكيين للخطر نظرا لاستهانته بفيروس كورونا المستجد والخروج من المستشفى دون تلقي الرعاية اللازمة.

واعتبرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية لاتراعي المسئوليات عبر تساهلها في شروط صدور لقاح لكوفيد-19، وذلك خدمة لوعود ترامب الذي يري إمكانية صدور لقاح قبل موعد الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر المقبل.

وعرقل مسئولين بارزين في البيت الأبيض إصدار إرشادات اتحادية صارمة جديدة بخصوص الموافقة الطارئة على لقاح ضد فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قدمت الإرشادات لمكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض قبل أكثر من أسبوعين، لكن الأمر توقف عند مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض، فيما يظهر إنها محاولات مستمرة للتخفيف من الاشتراطات.

وذكر مسؤول بالإدارة الأمريكية، لم يكشف عن هويته، إن عملية الموافقة لا تزال معلقة، ونفى أي ارتباط بيوم الانتخابات.

وأضافت "نيويورك تايمز" أن إدارة الغذاء والدواء تبحث عن سبل أخرى للتأكد من أن اللقاحات تلبي الإرشادات.

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وتطرقت الصحيفة إلى سبب الخلاف بين البيت الأبيض وإدارة الدواء، وهو حول متابعة المتطوعين، الذين شاركوا في التجارب السريرية للقاح لمدة شهرين تقريبا، بعد الجرعة النهائية قبل منح أي موافقة على نشر اللقاح وطرحه للانتاج.