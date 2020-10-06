إسرائيل تعلن قرب الانتهاء من بناء الجدار الذكي المحيط بغزة

أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية، أن أعمال بناء الجدار الذكي الذي يحيط بـ قطاع غزة، ويستهدف مكافحة أنفاق حركة حماس، أوشكت على نهايتها، وذلك بعد 3 أعوام من انطلاقة المشروع، الذي تعتبره إسرائيل واحدا من أهم المشروعات الأمنية التي يجري تنفيذها في السنوات الأخيرة.

وذكرت القناة 13 العبرية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 59 كيلومترا من بين 60 كيلومترا هي طول الجدار الفاصل بين مستوطنات غلاف غزة والقطاع، وأن الحديث يجري عن كيلومتر واحد يجري الانتهاء منه حاليا، على أن يتم إعلان الانتهاء من تنفيذ المشروع قريبا.

ويمتد الجدار الذكي الذي يستهدف مكافحة الأنفاق وعمليات التسلل المحتملة من داخل غزة بطول 60 كيلومترا من جنوب قطاع غزة قرب معبر كرم أبو سالم، ويمتد وصولا إلى أقصى شمال القطاع عند ساحل البحر المتوسط قرب مستوطنة "زيكيم"، كما أن جزءا منه سيمتد تحت سطح الماء.

ووفق القناة، كان المشروع محل شكوك كبيرة من قبل خبراء، وبعض وسائل الإعلام وصفته بالخيال العلمي، ولا سيما أن الجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال البناء كان يفترض أن يمتد لعامين فقط.

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وأضافت أن القرار الخاص ببناء هذا العائق الذكي جاء على خلفية دروس عملية "الجرف الصامد" صيف 2014، حين اكتشف الجيش الإسرائيلي أن لدى حماس أنفاقا هجومية تمكن عناصر الحركة من التسلل إلى داخل إسرائيل والعودة دون اكتشافهم.

وبدأت أعمال بناء الجدار الذكي فعليا عام 2017، وشهدت أعمال البناء مشاركة قرابة ألف عامل وفني ومهندس وعلى مدار الأسبوع، فيما تقول القناة إن هذا المشروع من زوايا كثيرة لا مثيل له حول العالم، وإن أيا من الدول لم تقدم على تنفيذ مشروع مماثل.

ويشمل المشروع بناء سياج معدني متعدد الطبقات فوق الأرض بارتفاع 6 أمتار، وجدار فولاذي يحتوي على معدات تكنولوجية للمراقبة، بينما تم بناء الجدار الخرساني تحت سطح الأرض.